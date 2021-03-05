Мишустин сделал прогноз о завершении массовой вакцинации

Массовая вакцинация для профилактики COVID-19 в России в основном должна быть завершена до осени. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет «Интерфакс».

Глава кабмина отметил важность работы над созданием вакцины «ЭпиВакКорона» и ее выходом на массовое производство.

Мишустин объявил об улучшении ситуации с COVID-19

Директор научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов ранее сообщил, что пандемия коронавируса и накопленный за это время опыт сотрудников “Вектора” заставляют пересмотреть стратегию развития центра.



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Фото: government.ru
ТЕГИ:Михаил Мишустин
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