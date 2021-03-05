Мишустин сделал прогноз о завершении массовой вакцинации

Массовая вакцинация для профилактики COVID-19 в России в основном должна быть завершена до осени. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет «Интерфакс».

Глава кабмина отметил важность работы над созданием вакцины «ЭпиВакКорона» и ее выходом на массовое производство.