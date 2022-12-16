Мишустин поручил внести в кабмин документы для обновления льготных ипотечных программ

Он напомнил, что ранее президент России Владимир Путин озвучил новые параметры льготной ипотеки: она будет продлена до 1 июля 2024 года, однако ставка вырастет до 8%, при этом семейная ипотека под 6% станет доступна семьям с двумя детьми младше 18 лет.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что решение о продлении программы льготного ипотечного кредитования под 8% годовых принято для помощи сфере строительства, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

