Мишустин подписал постановление об отсрочке по уплате налогов для мобилизованных
Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление об отсрочке по уплате налогов, сборов и страховых взносов для мобилизованных россиян, также им продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчётов о движении денежных средств по счетам. Документ опубликован на сайте кабмина.
«Принятое решение – часть плана первоочередных мер по обеспечению работы российской экономики в условиях частичной мобилизации», - готовится в постановлении Правительства РФ.
Отмечается, что действие постановления касается предпринимателей, которые владеют и руководят бизнесом. Действие отсрочки распространяется не только на весь период военной службы, но и еще на несколько месяцев после ее завершения.
Чтобы уплатить налоги и страховые взносы, отсрочку рассчитают со дня окончания военной службы до 28-го числа (включительно) третьего месяца после ее завершения.
Налоговые декларации можно будет предоставлять до 25-го числа (включительно) третьего месяца после дня окончания военной службы.
Также в документе содержится порядок отсрочки на уплату налога на профессиональный доход, а также накопившейся задолженности.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил заморозить начисление транспортного налога мобилизованным россиянам на время службы. Об этом сообщает RT.
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