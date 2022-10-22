Мишустин подписал постановление об отсрочке по уплате налогов для мобилизованных

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление об отсрочке по уплате налогов, сборов и страховых взносов для мобилизованных россиян, также им продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчётов о движении денежных средств по счетам. Документ опубликован на сайте кабмина.

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«Принятое решение – часть плана первоочередных мер по обеспечению работы российской экономики в условиях частичной мобилизации», - готовится в постановлении Правительства РФ.

Отмечается, что действие постановления касается предпринимателей, которые владеют и руководят бизнесом. Действие отсрочки распространяется не только на весь период военной службы, но и еще на несколько месяцев после ее завершения.

Чтобы уплатить налоги и страховые взносы, отсрочку рассчитают со дня окончания военной службы до 28-го числа (включительно) третьего месяца после ее завершения.

Налоговые декларации можно будет предоставлять до 25-го числа (включительно) третьего месяца после дня окончания военной службы.

Также в документе содержится порядок отсрочки на уплату налога на профессиональный доход, а также накопившейся задолженности.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил заморозить начисление транспортного налога мобилизованным россиянам на время службы. Об этом сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Михаил МишустинПравительствоПравительство РоссииНалогиМобилизация
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