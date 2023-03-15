Мишустин объяснил цель Фондов поддержки семей участников СВО
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Фонды по поддержке семей погибших участников СВО и ветеранов скоро откроются в каждом регионе России.
«Важно, чтобы это была одна точка входа. Потому что есть у нас и единовременные пособия, есть у нас и возможности региональных выплат», - цитирует Мишустина РИА Новости.
Глава кабмина отметил, что существуют не только единовременные пособия от государства, но и регионы вводят свои выплаты, льготы. Потому все услуги семьи участников СВО должны получить в одном месте.
Ранее Владимир Путин заявил, что фонд по поддержке семей погибших участников специальной военной операции на Украине и ветеранов СВО будет напрямую подчинён правительству, сообщает НСН.
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