Мишустин объяснил цель Фондов поддержки семей участников СВО

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Фонды по поддержке семей погибших участников СВО и ветеранов скоро откроются в каждом регионе России.

«Важно, чтобы это была одна точка входа. Потому что есть у нас и единовременные пособия, есть у нас и возможности региональных выплат», - цитирует Мишустина РИА Новости.

Глава кабмина отметил, что существуют не только единовременные пособия от государства, но и регионы вводят свои выплаты, льготы. Потому все услуги семьи участников СВО должны получить в одном месте.

Ранее Владимир Путин заявил, что фонд по поддержке семей погибших участников специальной военной операции на Украине и ветеранов СВО будет напрямую подчинён правительству, сообщает НСН.

