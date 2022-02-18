Мишустин назначил нового руководителя Роспатента
18 февраля 202210:47
Новым главой Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента)назначен Юрий Зубов, сообщает пресс-служба правительства РФ.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет RT.
Ранее Роспатент возглавлял Григорий Ивлиев. Зубов с 2018 года занимал пост заместителя руководителя федеральной службы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,8 млн+181 тыс. / сут.
Умерли
343 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
11,8 млн+185 тыс. / сут.
- Сборная Финляндии вышла в финал хоккейного турнира Олимпиады
- Мишустин назначил нового руководителя Роспатента
- Российский фристайлист Ридзик взял бронзу в ски-кроссе на ОИ-2022
- Дорогу Горловка - Донецк в ДНР перекрыли из-за обстрелов
- В России упаковки продуктов стали меньше из-за роста цен
- Умерла вдова Кира Булычева писатель-фантаст Кира Сошинская
- Автоколонна Минобороны России вышла из зоны учений
- Экс-прокурору Норильска дали 11 лет колонии за взяточничество
- Новый НТЦ появится в Калининграде
- У берегов Греции загорелся пассажирский паром
17 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru