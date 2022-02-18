Мишустин назначил нового руководителя Роспатента

Новым главой Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента)назначен Юрий Зубов, сообщает пресс-служба правительства РФ.

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Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет RT.

Ранее Роспатент возглавлял Григорий Ивлиев. Зубов с 2018 года занимал пост заместителя руководителя федеральной службы.

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Фото: government.ru
ТЕГИ:Правительство РоссииНазначениеМихаил Мишустин
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