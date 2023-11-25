«Миша 2 процента». Касьянов пополнил ряды антироссийских политиков-иноагентов

Иноагенты-политики чаще всего отстаивали собственные интересы, а также зарубежных государств. Никто из них не заявил, что вел свою деятельность ради РФ.



Реестр иноагентов пополнил бывший премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщил Минюст РФ.

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По мнению ведомства, Касьянов принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.

Кроме того, Минюст сообщил, что экс-премьер выступал против СВО на Украине, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Помимо этого, Касьянов является членом «Антивоенного Комитета России» – объединения, деятельность которого, по мнению Минюста, направлена на дискредитацию внешней и внутренней политики России.

Лидер либеральной оппозиционной партии «Парнас» Михаил Касьянов уехал из России в июне 2022 года. Он активно выступал с критикой российской операции на территории Украины. Об этом сообщает ura.ru.

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Как пишет издание, соратник Касьянова Михаил Шнейдер подтвердил информацию об отъезде политика.

Менее, чем через год, в мае 2023-го, Верховный суд РФ ликвидировал «Партию народной свободы» (ПАРНАС). Ранее с иском в суд обратилось Минюст РФ. До этого суды ликвидировали уже несколько региональных отделений партии.

Представитель Минюста на судебном заседании пояснила, что законодательство обязывает политические партии иметь региональные отделения не менее чем в половине субъектов федерации, а у ПАРНАСа их всего 40 (из них два ликвидированы). К части есть претензии от налоговой службы и региональных отделений Минюста, сообщала представитель ведомства.

Касьянов также был в числе более 120 общественных деятелей, ученых, журналистов и правозащитников - инициаторов петиции в Совет Европы (СЕ) о проверке конституционной реформы в России на соответствие демократическим и правовым стандартам Совета Европы. Документ в марте 2020 года подписали 107 тым=сяяч человек на на сайте change.org. Тогда председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России,главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов выразил в эфире НСН мнение, что никаких правовых последствий у этого обращения не будет.Он напомнил, что подобные инструменты были популярны в 1990-х, их использовали постсоветские страны для внутриполитической борьбы. Именно в тот период взошла политическая звезда Касьянова. Но, отметил Лукьянов, решение Венецианской комиссии, которая рассматривает подобные обращения – это всего лишь экспертная оценка.

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«Как правило, в Венецианскую комиссию обращались постсоветские страны в 1990-2000-е годы, когда там были всякие потрясения и законодательные изменения. Они запрашивали экспертизу, и потом все это активно использовалось во внутриполитической борьбе. Для стран, которые зависят от Совета Европы, а точнее, от международных организаций, в плане экономической помощи или еще как-то, это важно. Если не зависит, то ничего не будет, даже если случится какой-то негативный резонанс, как мы это видели в недавней истории с Советом Европы. Кончилось тем, что Совет Европы пошел на довольно серьезные уступки. Для него присутствие России было очень важным. Они поняли, что без России эта организация в значительной мере теряет смысл. А если мы от них независим, а скорее, они заинтересованы, то всерьез никто раздувать эту тему не будет», - напомнил собеседник НСН.

Касьянов в 90-е, будучи премьером российского правительства, занимался взяточничеством. Он брал откаты в сумме 2% от сделок, которые одобрял. За это получил кличку «Миша 2 процента». Политический бомонд требовал отставки Касьянова. После нее он начал резко критиковать действия российских властей, выступал резко против воссоединения с Крымом и начала СВО.

Минюст обновил перечень иностранных агентов

В числе громких решений ведомства о бывших российских политиках – признание иноагентами экс-замминистра финансов России Сергея Алексашенко. Его объявили в розыск, следует из базы данных МВД.

Согласно карточке розыска, мероприятия связаны со статьей Уголовного кодекса.

Сам Сергей Алексашенко резко высказался по поводу начала его розыска и информации о нем в министерской базе.

«Дебилы, [блин]! Я уже пять лет в этой базе. С одной стороны, и правда объявили в розыск, а с другой ….» – написал он в своем Telegram-канале 18 ноября.

Ранее комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ попросила Генпрокуратуру России проверить деятельность Алексашенко на предмет госизмены. Отмечалось, что эксперт участвовал в рабочей группе Стэнфордского университета, разрабатывающей антироссийские санкции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Министерство юстиции России признало иностранным агентом бывшего заместителя министра иностранных дел РФ Георгия Кунадзе. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

По данным Минюста, Кунадзе распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых органами власти России, а также о действиях Вооруженных сил РФ.

Признанный иностранным агентом бывший заместитель министра иностранных дел России Георгий Кунадзе ранее лоббировал передачу Японии Курильских островов.

Кунадзе занимался вопросом Курил в первой половине 1990-х годов, когда Министерство иностранных дел РФ возглавлял Андрей Козырев, передает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«Кунадзе активно лоббировал передачу Курильских островов Японии», - сказал собеседник агентства.

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Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН напомнил, что Москва и Токио в своё время были близки к урегулированию вопроса, но помешали американцы.

«Американский фактор есть, и он был изначально. Когда в 1956 году шли переговоры о мирном договоре между СССР и Японией, то в конечном итоге Советский Союз предложил японцам: давайте вернём вам группу островов Хабомаи и Шикотан, но только после подписания мирного договора. Что и было отражено в советско-японской декларации в том же году. Но тут вмешались американцы, которые сказали японцам: если вы согласитесь только на два острова, отказавшись от двух остальных, то мы вам не вернём Окинаву. Окинава тогда была под оккупацией Соединённых Штатов. Японцы забеспокоились и стали требовать все четыре острова. И с тех пор эта позиция не меняется. Так что за этой проблемой торчат американские уши, это ни для кого не секрет», - рассказал глава Центра японских исследований.

Признанные в России иноагентами граждане, оспаривая свой статус, ни разу не говорили, что действуют в интересах страны, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко, сообщает РИА Новости.

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По его словам, они обращают внимание только на процессуальные моменты.

«Никто не сказал, извините, вы неправильно оценили мою деятельность, я за Россию», - подчеркнул глава Минюста РФ.

Ранее депутат Госдумы Андрей Альшевских раскритиковал инициативу о запрете на въезд в Россию для граждан со статусом иноагента, пояснив, что она противоречит Конституции страны Парламентарий напомнил, что по Конституции любой гражданин РФ, если у него нет проблем с законом, может въехать в страну или покинуть ее. Для иноагентов предусмотрены серьезные административные или уголовные наказания, сказал депутат в беседе с «Газетой.Ru».





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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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