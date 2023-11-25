«Миша 2 процента». Касьянов пополнил ряды антироссийских политиков-иноагентов

По мнению ведомства, Касьянов принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.

Кроме того, Минюст сообщил, что экс-премьер выступал против СВО на Украине, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Помимо этого, Касьянов является членом «Антивоенного Комитета России» – объединения, деятельность которого, по мнению Минюста, направлена на дискредитацию внешней и внутренней политики России.



Лидер либеральной оппозиционной партии «Парнас» Михаил Касьянов уехал из России в июне 2022 года. Он активно выступал с критикой российской операции на территории Украины. Об этом сообщает ura.ru.