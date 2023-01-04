Миронов предложил перенести на май часть нерабочих дней января

В документе автор инициативы отметил, что некоторые граждане во время январских праздников не могут провести время с пользой для семьи, также он указал на рост случаев злоупотребления алкоголем.

«При этом каждый год в стране фиксируется запрос граждан на перенос новогодних выходных на майские праздники», — указал политик.

Ранее председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов считает необходимым обсудить инициативу коллеги Максима Иванова и сократить в России новогодние праздники, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

