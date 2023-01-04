Миронов предложил перенести на май часть нерабочих дней января
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину официальное письмо, в котором предложил перенести часть нерабочих дней с января на май, сообщает пресс-служба политика.
В документе автор инициативы отметил, что некоторые граждане во время январских праздников не могут провести время с пользой для семьи, также он указал на рост случаев злоупотребления алкоголем.
«При этом каждый год в стране фиксируется запрос граждан на перенос новогодних выходных на майские праздники», — указал политик.
Ранее председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов считает необходимым обсудить инициативу коллеги Максима Иванова и сократить в России новогодние праздники, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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