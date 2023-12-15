Минздрав зарегистрировал первый биомедицинский клеточный препарат
Минздрав РФ зарегистрировал первый биомедицинский клеточный продукт «Изитенс» для лечения коленного сустава. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Препарат "Изитенс" - это первый индустриальный опыт применения технологии трансплантации аутологичного клеточного продукта», — указали в министерстве.
Препарат предназначен для лечения хряща коленного сустава у взрослых пациентов от 18 лет. Как отметили в Минздраве, «Изитенс» содержит клетки хряща человека.
Ранее министерство здравоохранения зарегистрировало обновленный вариант вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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