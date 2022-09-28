Минздрав: врачей призвали формировать у женщин желание создать многодетную семью

Акушеры и гинекологи получили задание формировать как у женщин репродуктивного возраста, так и школьного возраста установку на рождение ребенка и создание семей с несколькими детьми. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на научно-образовательном форуме «Мать и дитя – 2022», передает «Интерфакс».

Также министр отметил, что в текущем году на неонатальный скрининг выделены дополнительные средства.

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«И со следующего года мы переходим в новый формат. Оборудование закупается, поставляется», - добавил Мурашко.

Ранее в Минздраве заявляли, что из-за COVID-19 возросло число прерванных беременностей, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: government.ru
ТЕГИ:ЖенщиныВрачиМинздравМногодетные Семьи
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