Минздрав РФ заявил о готовности направить специалистов в Турцию и Сирию

Минздрав РФ готов направить специалистов в Турцию и Сирию для оказания помощи пострадавшим, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

Он отметил, что специалисты готовы выехать, если будут соответствующие запросы.

Путин выразил соболезнования Асаду и Эрдогану в связи с разрушительным землетрясением

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш в 04:17. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров. В разных городах обрушились сотни зданий, под завалами остаются люди. В результате землетрясения в юго-восточной части Турции погибли 284 человека, более 2,3 тысяч ранены, сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям страны (AFAD).

Ранее турецкий политолог Тогрул Исмаил, работающий в провинции Кахраманмараш, рассказал в беседе с НСН о последствиях серьезного землетрясения в регионе.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ЗемлетрясениеСирияТурцияВрачиМинздрав
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