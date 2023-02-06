Минздрав РФ заявил о готовности направить специалистов в Турцию и Сирию
Минздрав РФ готов направить специалистов в Турцию и Сирию для оказания помощи пострадавшим, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.
Он отметил, что специалисты готовы выехать, если будут соответствующие запросы.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш в 04:17. Эпицентр находился в 37 километрах от Газиантепа, очаг залегал на глубине десяти километров. В разных городах обрушились сотни зданий, под завалами остаются люди. В результате землетрясения в юго-восточной части Турции погибли 284 человека, более 2,3 тысяч ранены, сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям страны (AFAD).
Ранее турецкий политолог Тогрул Исмаил, работающий в провинции Кахраманмараш, рассказал в беседе с НСН о последствиях серьезного землетрясения в регионе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru