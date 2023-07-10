Минздрав разрешил использоват препарат «Росатома» для лечения рака щитовидки у детей

Отмечается, что в инструкцию к препарату были внесены изменения, позволяющие использовать его при лечении пациентов младше 18 лет, что позволит ежегодно сохранять жизнь и здоровье сотням маленьких пациентов в стране.

В «Росатому» указали, что речь идёт о применении препарата в терапевтических целях, для лечения детей и подростков с дифференцированным раком щитовидной железы, в том числе метастатическим.

Ранее Международный уранодобывающий холдинг «Росатома» Uranium One Group и государственная литиевая компания Боливии Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB) подписали соглашение о добыче и производству карбоната лития в департаменте Потоси в Боливии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

