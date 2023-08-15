Минздрав признал утратившим силу приказ о выдаче справок о смене пола
Минздрав РФ признал утратившим силу документ, утверждающий форму и порядок выдачи медицинской организацией справки об изменении пола.
В опубликованном на официальном портале правовой информации приказе ведомства речь идёт о приказе от октября 2017 года.
«Признать утратившим силу приказ министерства... «Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола»,- сказано в документе.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает в стране смену пола человека, за исключением случаев, когда это необходимо по медицинским показаниям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru