Минздрав признал утратившим силу приказ о выдаче справок о смене пола

В опубликованном на официальном портале правовой информации приказе ведомства речь идёт о приказе от октября 2017 года.

«Признать утратившим силу приказ министерства... «Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола»,- сказано в документе.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает в стране смену пола человека, за исключением случаев, когда это необходимо по медицинским показаниям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

