Минздрав признал утратившим силу приказ о выдаче справок о смене пола

Минздрав РФ признал утратившим силу документ, утверждающий форму и порядок выдачи медицинской организацией справки об изменении пола.

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В опубликованном на официальном портале правовой информации приказе ведомства речь идёт о приказе от октября 2017 года.

«Признать утратившим силу приказ министерства... «Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола»,- сказано в документе.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает в стране смену пола человека, за исключением случаев, когда это необходимо по медицинским показаниям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: официальный сайт Минздрава РФ
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