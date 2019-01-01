Минздрав предложил проверять студентов на наркотики

Министерство здравоохранения России выступило с предложением начать проверять студентов высших учебных заведений, а также техникумов на незаконное употребление наркотических средств и психотропных веществ. Об этом сообщает ТАСС.

В соответствии с инициативой, предварительные химико-токсикологические исследования будут проводиться с целью выявить опиаты, растительные и синтетические каннабиноиды, синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепин, барбитураты и их производных. Также планируется вычислять наличие в организме фенилалкиламинов, таких как амфетамин и метамфетамина, сообщает «ФедералПресс».

Уточняется, что в случае, если у психиатра-нарколога, который проводит осмотр, появятся основания полагать, что студент находится в состоянии наркотического опьянения, анализы будут направлены в лабораторию для проведения исследования.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эифре НСН заявил, что нынешний подход властей к студентам нужно в корне менять.В частности, собеседник отметил, что подорожание образования в сочетании с уменьшением количества бюджетных мест приводит к уменьшению доступности высшего образования.

