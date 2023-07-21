Минздрав предложил отказаться от массовой вакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения России предложило отойти от практики массовой вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю упала почти на 24%

В ведомстве усомнились в целесообразности массовой вакцинации. Минздрав считает, что прививки следует делать уязвимым категориям.

Экономический ущерб России от пандемии коронавируса составил 1,6 триллиона рублей, заявили ранее в Роспотребнадзоре.

Согласно исследованию Федерального научно-клинического центра ФМБА России и страхового дома ВСК, за последние три года коронавирусом болели как минимум 48% россиян. 15% сталкивались с COVID-19 несколько раз, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинздравВакцинацияКоронавирус

Горячие новости

Все новости

партнеры