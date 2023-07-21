Минздрав предложил отказаться от массовой вакцинации от COVID-19
Министерство здравоохранения России предложило отойти от практики массовой вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.
В ведомстве усомнились в целесообразности массовой вакцинации. Минздрав считает, что прививки следует делать уязвимым категориям.
Экономический ущерб России от пандемии коронавируса составил 1,6 триллиона рублей, заявили ранее в Роспотребнадзоре.
Согласно исследованию Федерального научно-клинического центра ФМБА России и страхового дома ВСК, за последние три года коронавирусом болели как минимум 48% россиян. 15% сталкивались с COVID-19 несколько раз, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru