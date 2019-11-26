Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака на работу

26 ноября 201915:43

Детский трансплантолог Михаил Каабак будет включен в группу трансплантологов детского центра. Такое поручение было дано главой Министерства здравоохранения России Вероникой Скворцовой директору Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей. Информация об этом содержится в сообщении пресс-службы Минздрава России.

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Уточняется, что такое решение было принято в результате встречи Вероники Скворцовой с трансплантологом Михаилом Каабаком. Известно, что также речь идет и о его коллеге Надежде Бабенко.

Ранее в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Без права на жизнь: За что увольняют врачей, спасающих младенцев?». Трансплантолог Михаил Каабак отметил, что в России не существует посмертное детское донорство, несмотря на то, что юридических препятствий для этого нет.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
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