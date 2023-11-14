Минздрав Крыма опроверг информацию о дефиците лекарств и нехватке мест в больницах

В интернете появилась недостоверная информация о дефиците лекарственных препаратов и нехватке мест в больницах на Крымском полуострове, сообщает Ura.ru.

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В Министерстве здравоохранения Крыма заявили, что информация не ответствует действительности. Подконтрольные Киеву Telegram-каналы и СМИ разместили сообщения, что в Крыму растет дефицит лекарств, а в больницах полуострова якобы не хватает коек из-за большого количества раненых в зоне проведения спецоперации военнослужащих.

По данным Минздрава, с лекарствами все в порядке, а в больницах есть места.

Ранее в Крыму частные клиники отказались от проведения абортов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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