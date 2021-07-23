Минздрав: Итоговые данные исследований «Спутника V» опубликуют к октябрю

Итоговые данные исследований российской вакцины от коронавируса «Спутника V» планируется опубликовать к октябрю. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

По его словам, результаты третьей и четвертой фаз исследования вакцин «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» будут готовы к концу 2021 – началу 2020 года.

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Ранее сообщалось, что антитела в крови у людей, перенёсших коронавирусную инфекцию, могут обнаруживаться даже спустя более года после инфицирования, заявили в финском Национальном институте здравоохранения и социального развития, передает RT.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
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