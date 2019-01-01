Минздрав делится лайфхаками, которые помогут сохранить здоровье на «НАШЕСТВИИ»

В этом году исполняется 10 лет сотрудничеству «НАШЕСТВИЯ» с ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Министерства здравоохранения РФ. С 2009 г. специалисты Полевого многопрофильного госпиталя ВЦМК «Защита» ежегодно организовывают и осуществляет медицинское обеспечение участников фестиваля «Нашествие». Учитывая масштабность мероприятия и по просьбе организаторов Фестиваля, сотрудниками Госпиталя был подготовлен ряд рекомендаций для участников и гостей мероприятия по медицинской безопасности.

По традиции, в преддверии фестиваля главный врач Полевого многопрофильного госпиталя ФГБУ «ВЦМК «Защита» Минздрава России Александр Чепляев дал ценные рекомендации по пребыванию на фестивальном поле Большого Завидово.

«У нас будет развернуто несколько модулей - приёмный, травматологический, хирургический, реанимационный, рассчитанных на оказание экстренной медицинской помощи. Это ожоги, отравление, ушибы, травмы, обострение хронических заболеваний. Кроме нас на поле будут дежурить бригады скорой медицинской помощи: на случай, если кому-то требуется госпитализация, или дообследование в больнице. На месте всё вылечить не всегда возможно. Наша «точка» будет находиться справа от центрального входа на фестиваль», - рассказал главный врач.

По словам Александра, ежегодно из огромного числа посетителей с жалобами обращаются в основном на головные боли, боли в животе, травмы, ожоги. Обычно, больше всего пострадавших именно от солнечных ожогов в ясную хорошую погоду, от укусов насекомых и аллергической реакции на них.

Советы и лайфхаки, которые помогут сохранить здоровье на «НАШЕСТВИИ»:

∙ Средства индивидуальной защиты от насекомых: несмотря на профессиональную обработку поля, участникам и гостям «НАШЕСТВИЯ» 2019 рекомендуется использовать репелленты от укусов кровососущих насекомых.

∙ Защита от прямых солнечных лучей: длительное пребывание на солнце в жаркую погоду может привести к опасным тепловым и солнечным ударам, и солнечным ожогам. Избежать этих неприятных последствий просто: достаточно не допускать обезвоживания и запастись питьевой водой; носить любые головные уборы – кепки, панамки, банданы и шляпы; пользоваться кремами от загара.

∙ Защита от неблагоприятных погодных условий: несмотря на эйфорию от выступления любимых групп, нужно позаботиться о соответствующей погоде одежде и палаточном оборудовании, чтобы яркое солнце, дождь и ветер не были причиной простуд, перегревов и недомоганий.

∙ Внимательное отношение к режиму и продуктам питания: чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом, стоит внимательно отнестись к продуктам питания и не подвергать себя лишним рискам, употребляя в пищу скоропортящиеся продукты.

∙ Личная аптечка и провоз медикаментов: собирая индивидуальную аптечку с самым необходимым, нужно помнить, что средства первой помощи (лейкопластырь, бинт, анальгин, активированный уголь, но-шпа, супрастин и прочие медикаменты) допускаются к проносу на территорию фестиваля только в закрытых заводских фабричных упаковках! Отдельное внимание стоит уделить гостям с хроническими заболеваниями (бронхиальная астма, сахарный диабет, эпилепсия, сердечно-сосудистые заболевания, аллергия и др.). Необходимые для постоянного приема лекарственные средства допускаются к проносу только при наличии рецепта и справки (заключения) с назначениями от врача.

Обращаем внимание гостей, что при любом ухудшении здоровья следует незамедлительно обратиться к медицинскому работнику. Для этого на «НАШЕСТВИИ» 2019 организованы дежурства бригад скорой помощи и развернут мобильный госпиталь. Медицинская помощь в госпитале осуществляется бесплатно, полис ОМС предъявлять не нужно. Организаторы «НАШЕСТВИЯ» 2019 напоминают, что желательно постоянно носить с собой важную информацию, которая поможет медицинским работникам своевременно и в полном объёме оказать грамотную помощь при необходимости. Важно иметь с собой любой «носитель», где указаны ФИО, возраст, группа крови и резус-фактор, диагноз, наименования и дозировки препаратов для постоянного приёма. Сотрудники медицинских бригад не консультируют по хроническим заболеваниям, требующим длительного лечения, не выписывают рецептов, не выдают справок, не оформляют «больничные».

Напоминаем, что билеты категорий «Входной», «FAN» и «VIP» именные, и купить их можно только на сайте фестиваля nashestvie.ru! При покупке необходимо указать ФИО человека, который пойдет на фестиваль по этому билету, электронную почту и телефон.



