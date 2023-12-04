Минюст внес «Российский комитет действия» в список нежелательных организаций

Министерство юстиции внесло «Российский комитет действия» (Литва) в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Организацию создали оппозиционно настроенные активисты в 2022 году. Также нежелательной признана германская «Академическая сеть Восточная Европа».

Решение о признании этих организаций нежелательными ранее приняла Генеральная прокуратура.

На прошлой неделе Минюст на основании решения Генпрокуратуры внес в реестр нежелательных организаций американскую Center for European Policy Analysis («Центр анализа европейской политики»), напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГенпрокуратураЛитваМинюст РФ

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