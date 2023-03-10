Минюст включил в список иноагентов экономиста Гуриева и экс-депутата Гудкова

Министерство юстиции России в пятницу, 10 марта, пополнило список иностранных агентов.

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В реестр включили экономиста Сергея Гуриева и бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова.

Также иностранными агентами признаны Вераника Водвуд (блогер nixelpixel), фонд «Свободная Бурятия», Всемирный фонд природы, Даниил Губарев и Лев Гершензон.

В феврале Министерство юстиции внесло в реестр иноагентов певицу Земфиру, политолога Аббаса Галлямова и журналиста Андрея Лошака.

Депутаты Госдумы предложили лишить Земфиру всего имущества в России, сообщил ранее Telegram-канал Shot. Парламентарии направили соответствующее обращение в Генеральную прокуратуру, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИноагентыМинюст РФРоссия
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