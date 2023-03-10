Минюст включил в список иноагентов экономиста Гуриева и экс-депутата Гудкова

В Минобороны РФ опровергли возобновление призыва резервистов Заложников захватили в аптеке немецкого города Карлсруэ Воздушная тревога объявлена почти по всей Украине Разведка США назвала РФ единственным обладателем стратегических гиперзвуковых комплексов «Авангард» первым в Восточной конференции КХЛ стал 1/4-финалистом Кубка Гагарина