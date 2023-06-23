Минюст России пополнил реестр иностранных агентов

Российский Минюст расширил реестр иностранных агентов.

Минюст заявил о невозможности признать «Ельцин-центр» иноагентом

Ведомство внесло в реестр иноагентов семь человек, включая депутата Мосгордумы Евгения Ступина и доцента МГУ Михаила Лобанова.

Также иноагентами признали бывшего вице-президента «ЮКОСа» Леонида Невзлина, ученого Илью Колмановского, экс-председателя Пермского краевого отделения Международного общества «Мемориал» (признан иноагентом) Роберта Латыпова, политика Виталия Боваря, «Движение сознательных отказчиков», Александра Белика («Движение сознательных отказчиков») и комьюнити-центр «Действие».

Ранее генпрокуратура РФ признала нежелательным всемирный фонд дикой природы WWF (организация признана в РФ иноагентом), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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