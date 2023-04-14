Минюст РФ признал Семена Слепакова иноагентом
Российский Минюст внес музыканта Семена Слепакова в реестр иноагентов.
По данным ведомства, Слепаков критиковал спецоперацию, получал финансовую поддержку от иностранных источников и негативно высказывался в адрес россиян. Также иноагентами признали мультипликатора и автора «Mr. Freeman» Павла Мунтяна, экс-спецкора «Новой газеты» Павла Каныгина, журналиста и экс-депутата Госдумы Игоря Яковенко и других.
Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов заявил, что юмориста Семёна Слепакова надо лишить возможности зарабатывать в России.
Ранее «Радиоточка НСН» рассказывала, что Слепаков выложил в Сеть песню под названием «НЕТ ВОБЛЕ».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru