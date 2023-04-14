Минюст РФ признал Семена Слепакова иноагентом

По данным ведомства, Слепаков критиковал спецоперацию, получал финансовую поддержку от иностранных источников и негативно высказывался в адрес россиян. Также иноагентами признали мультипликатора и автора «Mr. Freeman» Павла Мунтяна, экс-спецкора «Новой газеты» Павла Каныгина, журналиста и экс-депутата Госдумы Игоря Яковенко и других.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов заявил, что юмориста Семёна Слепакова надо лишить возможности зарабатывать в России.

Ранее «Радиоточка НСН» рассказывала, что Слепаков выложил в Сеть песню под названием «НЕТ ВОБЛЕ».

