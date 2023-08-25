Минюст исключил юрлицо агентства «Росбалт» из списка иноагентов
25 августа 202321:18
Министерство юстиции России исключило из списка иностранных агентов юридическое лицо российского информационного агентства «Росбалт». Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Исключение связано с прекращением получения денежных средств от иностранных источников, уточнили в ведомстве.
«Из реестра иностранных агентов исключено Акционерное общество «РС-Балт», - говорится в публикации.
Мосгорсуд 18 августа по иску Минюста ликвидировал признанный иностранным агентом Сахаровский центр, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минюст исключил юрлицо агентства «Росбалт» из списка иноагентов
- В Подмосковном Нахабино загорелся строительный магазин
- Путин наградил Сергея Никоненко орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
- ВСУ обстреляли Старую Николаевку в Курской области
- Минэкономики Украины заявило о конфискации активов Сальдо
- СМИ: в США начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Луизиане
- ЦСКА упустил победу над аутсайдером РПЛ «Оренбургом»
- Следствие изъяло бортовые самописцы упавшего самолета Пригожина
- ФРС объявила о готовности вновь повысить процентную ставку из-за инфляции
- Британская разведка предположила, что Евгений Пригожин погиб
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru