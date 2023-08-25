Минюст исключил юрлицо агентства «Росбалт» из списка иноагентов

Министерство юстиции России исключило из списка иностранных агентов юридическое лицо российского информационного агентства «Росбалт». Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

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Исключение связано с прекращением получения денежных средств от иностранных источников, уточнили в ведомстве.

«Из реестра иностранных агентов исключено Акционерное общество «РС-Балт», - говорится в публикации.

Мосгорсуд 18 августа по иску Минюста ликвидировал признанный иностранным агентом Сахаровский центр, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство юстиции. Фото с сайта ceur.ru.
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