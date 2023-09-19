Минцифры: Введение реестра воинского учета возможно с 2025 года
Полноценный ввод в эксплуатацию единого реестра воинского учета возможен с 2025 года. Об этом заявил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов, сообщает РИА Новости.
Замминистра указал, что для использования реестра есть жесткие требования с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности, так как сведения в нем составляют служебную тайну.
По словам Качанова, до конца текущего года Минцифры планирует запустить пилотный проект. Он будет реализован на территории одного-двух субъектов РФ.
Ранее Минцифры предлагало создать реестр воинского учета и опробовать его до 31 декабря 2023 года.
В апреле президент Владимир Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных и введении электронных повесток для призывников на военную службу, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru