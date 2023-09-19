Минцифры: Введение реестра воинского учета возможно с 2025 года

Полноценный ввод в эксплуатацию единого реестра воинского учета возможен с 2025 года. Об этом заявил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов, сообщает РИА Новости.

Минцифры предложило создать единый реестр воинского учета до конца 2023 года

Замминистра указал, что для использования реестра есть жесткие требования с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности, так как сведения в нем составляют служебную тайну.

По словам Качанова, до конца текущего года Минцифры планирует запустить пилотный проект. Он будет реализован на территории одного-двух субъектов РФ.

Ранее Минцифры предлагало создать реестр воинского учета и опробовать его до 31 декабря 2023 года.

В апреле президент Владимир Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных и введении электронных повесток для призывников на военную службу, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ВоеннослужащиеРоссия

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