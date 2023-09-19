Минцифры: Введение реестра воинского учета возможно с 2025 года

Замминистра указал, что для использования реестра есть жесткие требования с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности, так как сведения в нем составляют служебную тайну.

По словам Качанова, до конца текущего года Минцифры планирует запустить пилотный проект. Он будет реализован на территории одного-двух субъектов РФ.

Ранее Минцифры предлагало создать реестр воинского учета и опробовать его до 31 декабря 2023 года.

В апреле президент Владимир Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных и введении электронных повесток для призывников на военную службу, напоминает RT.

