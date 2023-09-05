Минтруд: Уровень занятости в РФ увеличился на 2,5 млн за полтора года

Вовлеченность в занятость в РФ выросла на 2,5 миллиона за последние полтора года. Такое заявление сделала замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

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Она отметила, что такая тенденция наблюдается в различных возрастных группах, в частности и среди молодежи. По словам замминистра, безработица среди молодежи 15-29 лет активно снижается и сейчас составляет 6,4%.

Ранее, 5 сентября, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень занятости среди молодежи в возрасте 15-29 лет увеличился до 93,6% за два года. Отмечалось, что уровень безработицы среди соискателей в этом возрасте с 2020 года снизился с 10,7% до 6,4%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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