Минтруд: Уровень занятости в РФ увеличился на 2,5 млн за полтора года

Она отметила, что такая тенденция наблюдается в различных возрастных группах, в частности и среди молодежи. По словам замминистра, безработица среди молодежи 15-29 лет активно снижается и сейчас составляет 6,4%.

Ранее, 5 сентября, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень занятости среди молодежи в возрасте 15-29 лет увеличился до 93,6% за два года. Отмечалось, что уровень безработицы среди соискателей в этом возрасте с 2020 года снизился с 10,7% до 6,4%, передает «Радиоточка НСН».

