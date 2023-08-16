Минтруд предложил назначать выплаты ветеранам СВО без заявлений
Министерство труда и социальной защиты подготовило проект постановления, по которому ежемесячные выплаты ветеранам спецоперации на Украине будут назначать без заявления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В 2023 году ежемесячная денежная выплата ветеранам боевых действий, участвующим в СВО, будет назначаться беззаявительно», - сообщили в министерстве.
Отмечается, что все сведения Соцфонд будет получать самостоятельно. Проект размещен для общественного обсуждения.
Правительство 11 августа упростило получение страховых выплат родственниками военнослужащих, погибших в ходе СВО. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает «Радиоточка НСН».
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