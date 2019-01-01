Минтруд не намерен увеличивать пособия по безработице на 2020 год

Лицензии лишился московский банк «Жилкредит» Газоснабжение ТЭЦ-27 в Мытищах полностью восстановлено после пожара Семь эстакад и тоннель будут построены в ближайшие два года в рамках реконструкции развязок на МКАД На юбилей ВДНХ пригласил мэр Москвы