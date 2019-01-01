Общество

Минтруд не намерен увеличивать пособия по безработице на 2020 год

19 июля14:47

Минтруда РФ предложило размеры пособий по безработице на 2020 год. Проект постановления с расчетами опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предполагается «установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тыс. рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 8 тыс. рублей — для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста», - цитирует документ RT.

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Отмечается, что для лиц предпенсионного возраста пособие по безработице будет установлено на уровне 11 280 рублей.

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ФОТО: flickr/Dan Moyle
ТЕГИ:МинтрудБезработица