Минтруд не намерен увеличивать пособия по безработице на 2020 год
Минтруда РФ предложило размеры пособий по безработице на 2020 год. Проект постановления с расчетами опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Предполагается «установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тыс. рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 8 тыс. рублей — для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста», - цитирует документ RT.
Отмечается, что для лиц предпенсионного возраста пособие по безработице будет установлено на уровне 11 280 рублей.
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