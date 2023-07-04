Минтранс планирует ввести штрафы для электросамокатчиков

Водителям электросамокатов будет грозить штраф за нарушение правил дорожного движения, сообщают «Известия» со ссылкой на Минтранс России.

Стало известно об отношении россиян к ограничению скорости для электросамокатов

Речь идет не только о самокатах, но и о других средствах индивидуальной мобильности. На них действуют ограничение скорости, а также запрет на пересечение пешеходного перехода.

Сегодня за нарушение правил дорожного движения самокатчик может заплатить максимум 1,5 тысячи рублей. В Минтрансе предлагают уравнять их с другими участниками дорожного движения.

Ранее в России появился новый страховой продукт для пользователей электросамокатов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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