Минтранс планирует ввести штрафы для электросамокатчиков

Речь идет не только о самокатах, но и о других средствах индивидуальной мобильности. На них действуют ограничение скорости, а также запрет на пересечение пешеходного перехода.

Сегодня за нарушение правил дорожного движения самокатчик может заплатить максимум 1,5 тысячи рублей. В Минтрансе предлагают уравнять их с другими участниками дорожного движения.

Ранее в России появился новый страховой продукт для пользователей электросамокатов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

