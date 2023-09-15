Минпросвещения: Вопрос с нехваткой учителей в школе Екатеринбурга решен

Минпросвещения РФ вмешалось в ситуацию в школе №22 Екатеринбурга, из которой уволились более десяти учителей, сообщила пресс-служба ведомства.

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В сообщении говорится, что вопрос с комплектованием образовательного учреждения педагогическими кадрами решён.

«Со следующей рабочей недели образовательный процесс будет вестись в полном объёме», — добавили в министерстве.

Ранее в СМИ появилась информация, что из-за нового руководства школы №22 Екатеринбурга, из неё уволились порядка 20 учителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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