Минпросвещения: Вопрос с нехваткой учителей в школе Екатеринбурга решен
15 сентября 202318:36
Минпросвещения РФ вмешалось в ситуацию в школе №22 Екатеринбурга, из которой уволились более десяти учителей, сообщила пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что вопрос с комплектованием образовательного учреждения педагогическими кадрами решён.
«Со следующей рабочей недели образовательный процесс будет вестись в полном объёме», — добавили в министерстве.
Ранее в СМИ появилась информация, что из-за нового руководства школы №22 Екатеринбурга, из неё уволились порядка 20 учителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru