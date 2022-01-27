Минпросвещения разработает детские тарифы интернета
Минпросвещения РФ приступило к рассмотрению вопросов, связанных с созданием детских тарифов интернета, заявил директор департамента цифровой трансформации образования и больших данных ведомства Андрей Горобец, передают «Известия».
По его словам, будет создана безопасная для школьников инфраструктура, нужно будет верифицировать ПО и контент в соответствии с возрастом пользователя.
Также он анонсировал создание психологической поддержки по Сети – специальной службы.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что говорить о каких-либо запретах в интернете «можно и нужно», однако делать это необходимо на основании анализа ситуации и следственной практики.
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