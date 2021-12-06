Минпросвещения не планирует вводить «удалёнку» в школах после Нового года
6 декабря 202112:10
Заместитель министра просвещения Татьяна Васильева заявила, что в ведомстве не предполагают полный перевод школ на дистанционный формат в 2022 году, сообщает ТАСС .
«Ни в коем случае», - подчеркнула она.
Васильева добавила, что любая школьная цифровизация призвана помочь учителю.
Ранее директор департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения Андрей Горобец заявил, что до 2024 года будет выпущен цифровой образовательный контент по 41 предмету.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru