Минпросвещения не планирует вводить «удалёнку» в школах после Нового года

Заместитель министра просвещения Татьяна Васильева заявила, что в ведомстве не предполагают полный перевод школ на дистанционный формат в 2022 году, сообщает ТАСС .

Новогодние представления в школах и детсадах Москвы проведут без родителей

«Ни в коем случае», - подчеркнула она.

Васильева добавила, что любая школьная цифровизация призвана помочь учителю.

Ранее директор департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения Андрей Горобец заявил, что до 2024 года будет выпущен цифровой образовательный контент по 41 предмету.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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