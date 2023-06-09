Минпросвещения не допустит увеличения второй смены в российских школах
Минпросвещения РФ не допустит увеличения длительности второй смены в российских школах, заявил глава министерства Сергей Кравцов в интервью телеканалу «Россия».
Он рассказал, что в этом году в России была решена проблема третьей смены.
Министр отметил, что сейчас в новых детсадах и школах создана прекрасная инфраструктура, которая во многом лучше, чем в большинстве европейских стран.
По его словам, образовательные учреждения теперь будут строиться точечно, по мере необходимости в том или ином районе.
Ранее Минпросвещения решило вернуть в школы уроки труда, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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