Минпросвещения не допустит увеличения второй смены в российских школах

Минпросвещения РФ не допустит увеличения длительности второй смены в российских школах, заявил глава министерства Сергей Кравцов в интервью телеканалу «Россия».

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Он рассказал, что в этом году в России была решена проблема третьей смены.

Министр отметил, что сейчас в новых детсадах и школах создана прекрасная инфраструктура, которая во многом лучше, чем в большинстве европейских стран.

По его словам, образовательные учреждения теперь будут строиться точечно, по мере необходимости в том или ином районе.

Ранее Минпросвещения решило вернуть в школы уроки труда, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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