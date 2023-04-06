Минпросвещения: черчение осталось в школах в рамках предмета «Технология»
Черчение исключили из списка отдельных предметов, но оно осталось в школьной программе, заявил в интервью «Российской газете» глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
По словам главы ведомства, черчение преподается школьникам в рамках предмета «Технология».
Также черчение осталось в инженерных классах, уточнил министр. Кравцов не исключил, что предмету могут уделить больше внимания в школьной программе.
Вернуть черчение в школы президента Владимира Путина попросил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Российская образовательная система отличается гибкостью, заявил «Радиоточке НСН» заслуженный учитель России Евгений Ямбург. По его словам, черчение нужно в инженерных классах и группах дизайна.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru