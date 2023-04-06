Минпросвещения: черчение осталось в школах в рамках предмета «Технология»

По словам главы ведомства, черчение преподается школьникам в рамках предмета «Технология».

Также черчение осталось в инженерных классах, уточнил министр. Кравцов не исключил, что предмету могут уделить больше внимания в школьной программе.

Вернуть черчение в школы президента Владимира Путина попросил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Российская образовательная система отличается гибкостью, заявил «Радиоточке НСН» заслуженный учитель России Евгений Ямбург. По его словам, черчение нужно в инженерных классах и группах дизайна.

