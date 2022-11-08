Минпромторг: в Москве возник дефицит антибиотика «Амоксиклав»
Аптеки Москвы столкнулись с дефицитом антибиотиков на основе амоксициллина, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпромторг.
Как заявили в ведомстве, в ближайшее время сбои с поставками прекратятся. Фармацевт одной из аптек города сообщил, что приобрести «Амоксиклав» невозможно, так как возникли сложности с поставками, которые испытывают и другие аптеки, так как на складах в Москве его «вообще нет».
Минпромторг фиксирует повышенный спрос на этот препарат по разным причинам. Это сезонный подъем заболеваемости инфекционными болезнями, приобретение препарата в аптеках россиянами «про запас».
В настоящее время российскими производителями предпринимаются меры по увеличению объема производства препарата с международным непатентованным наименованием амоксициллин+клавулановая кислота.
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