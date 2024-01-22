Минпромторг: сгоревший в Шушарах склад Wildberries не проходил приемку

Он также не исключил, по данному вопросу будут проводиться отдельные разбирательства».

«То, что мы знаем про этот центр Wildberries — странно, что он работал, но еще, как я понимаю, не был принят и не прошел все необходимые процедуры», - указал Евтухов.

Ранее генеральный директор российского маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук, комментируя пожар на складе компании в Санкт-Петербурге, назвала главным отсутствие жертв в происшествии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».