Минприроды хочет изменить закон об отходах

«Российский экологический оператор» (РЭО) совместно с Министерством природных ресурсов и экологии предложат изменения в закон «Об отходах производства и потребления». Они будут озвучены в рамках пленарных сессий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), посвященных так называемой «мусорной реформе». Об этом сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, передает телеканал «360».

По его словам, поправки позволят полноценно развивать отрасль как на федеральном, так и на региональном уровне.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Вопросам экологии и утилизации отходов в этом году будет посвящено сразу несколько сессий. В четверг, 6 июня, состоится сессия с участием международных партнеров «Победить мусор: российская реформа и международные практики». Она посвящена опыту обращения с отходами в России и мире.

Ранее общественная организация «Зелёный патруль» опубликовала очередной экологический рейтинг регионов России, сообщает RT.

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов рассказал в эфире НСН, что Россию спасет мусорный опыт Германии.

