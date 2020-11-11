Минобрнауки РФ переведёт подведомственные вузы на дистанционное обучение

Министерство науки и высшего образования РФ переведёт российские вузы на удалённое обучение. Соответствующий приказ появился в официальном Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что решение о переводе учебных заведений на обучение в дистанционном режиме было принято «на основании большого количества обращений в адрес министерства и в целях снижения рисков распространения COVID-19».

Согласно приказу, студенты подведомственных Минобрнауки вузов будут учиться удалённо с 13 ноября 2020 года до 6 февраля 2021 года.

Московские и петербургские учебные заведения полностью переходят в дистанционный режим, другим регионам рекомендован переход на удалённое обучение по согласованию с местным Роспотребнадзором.

Кроме того, Минобрнауки порекомендовало ввести ряд мер социальной поддержки студентов, среди которых компенсация проезда к месту жительства.

