Минобрнауки РФ переведёт подведомственные вузы на дистанционное обучение
Министерство науки и высшего образования РФ переведёт российские вузы на удалённое обучение. Соответствующий приказ появился в официальном Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что решение о переводе учебных заведений на обучение в дистанционном режиме было принято «на основании большого количества обращений в адрес министерства и в целях снижения рисков распространения COVID-19».
Согласно приказу, студенты подведомственных Минобрнауки вузов будут учиться удалённо с 13 ноября 2020 года до 6 февраля 2021 года.
Московские и петербургские учебные заведения полностью переходят в дистанционный режим, другим регионам рекомендован переход на удалённое обучение по согласованию с местным Роспотребнадзором.
Кроме того, Минобрнауки порекомендовало ввести ряд мер социальной поддержки студентов, среди которых компенсация проезда к месту жительства.
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