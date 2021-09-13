Минобрнауки: Планов переводить российские вузы на удаленку нет

Все российские вузы в новом учебном году начали работу в очном формате, планов о переводе учебных заведений на удаленный режим нет. Об этом заявил заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.

«Стартовали все успешно, все в очном режиме. Вспышки [коронавируса] пока нет, каждый день следим, роста существенного нет», — приводит ТАСС слова замминистра.

Афанасьев добавил, что трендов на ухудшение обстановки «также нет».

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что в вузах не изменятся противоэпидемические требования, введенные Роспотребнадзором в прошлом году, напоминает RT.

