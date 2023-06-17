Минобрнауки: Основной этап интеграции вузов новых регионов завершат в 2023 году
Основной этап интеграции вузов новых российских регионов в образовательное пространство РФ должен завершиться в текущем году. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на полях Петербургского международного экономического форума.
Министр отметил, что образовательные программы учебных заведений перерабатываются под существующие в России стандарты.
«Будем надеяться, что в 2023 году первый основной этап интеграции, он завершится», — цитирует Фалькова РИА Новости.
Как указал глава Минобрнауки, главная задача в отношении вузов и научных организаций в новых регионах — интегрироваться в научно-образовательное пространство РФ.
Ранее Фальков рассказал, что приемная кампания в вузы РФ в этом году будет отличаться от предыдущих, превалирующим станет способ электронной подачи документов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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