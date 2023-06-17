Минобрнауки: Основной этап интеграции вузов новых регионов завершат в 2023 году

Министр отметил, что образовательные программы учебных заведений перерабатываются под существующие в России стандарты.

«Будем надеяться, что в 2023 году первый основной этап интеграции, он завершится», — цитирует Фалькова РИА Новости.

Как указал глава Минобрнауки, главная задача в отношении вузов и научных организаций в новых регионах — интегрироваться в научно-образовательное пространство РФ.

Ранее Фальков рассказал, что приемная кампания в вузы РФ в этом году будет отличаться от предыдущих, превалирующим станет способ электронной подачи документов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

