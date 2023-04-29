Минобороны РФ уточнило планы по вручению электронных повесток
Российское Минобороны опубликовало проект изменений в положение о призыве на военную службу в связи с принятием закона о цифровизации воинского учета. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.
Согласно документу, военкоматы смогут использовать государственные информационные ресурсы, в том числе системы в сфере здравоохранения, системы межведомственного электронного взаимодействия и портала Госуслуг. Уточняется, что повестки будут считаться врученными с момента их размещения в личных кабинетах граждан.
Также в документе сказано, что получившим повестку лицам будет запрещен выезд из России. Если человек не явится в военкомат в течение 20 дней после получения повестки, то в отношении него будут применены временные ограничительные меры.
До 13 мая документ на общественном обсуждении, планируемый срок вступления в силу — август 2023 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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