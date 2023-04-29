Минобороны РФ уточнило планы по вручению электронных повесток

Согласно документу, военкоматы смогут использовать государственные информационные ресурсы, в том числе системы в сфере здравоохранения, системы межведомственного электронного взаимодействия и портала Госуслуг. Уточняется, что повестки будут считаться врученными с момента их размещения в личных кабинетах граждан.

Также в документе сказано, что получившим повестку лицам будет запрещен выезд из России. Если человек не явится в военкомат в течение 20 дней после получения повестки, то в отношении него будут применены временные ограничительные меры.

До 13 мая документ на общественном обсуждении, планируемый срок вступления в силу — август 2023 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

