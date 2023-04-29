Минобороны РФ уточнило планы по вручению электронных повесток

Российское Минобороны опубликовало проект изменений в положение о призыве на военную службу в связи с принятием закона о цифровизации воинского учета. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

В Петербурге начали рассылать электронные повестки в тестовом режиме

Согласно документу, военкоматы смогут использовать государственные информационные ресурсы, в том числе системы в сфере здравоохранения, системы межведомственного электронного взаимодействия и портала Госуслуг. Уточняется, что повестки будут считаться врученными с момента их размещения в личных кабинетах граждан.

Также в документе сказано, что получившим повестку лицам будет запрещен выезд из России. Если человек не явится в военкомат в течение 20 дней после получения повестки, то в отношении него будут применены временные ограничительные меры.

До 13 мая документ на общественном обсуждении, планируемый срок вступления в силу — август 2023 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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