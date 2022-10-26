Минобороны опровергло разговор с Останиной об освобождении от мобилизации отцов двоих детей

Заместитель министра обороны Николай Панков заявил, что не разговаривал с депутатом Госдумы Ниной Останиной, которая сообщила, что отцы двоих детей с беременными женами получат бронь от мобилизации.

«Никакого разговора с депутатом Государственной думы от фракции КПРФ Ниной Останиной ни сегодня, ни вчера не было», - цитирует Панкова Иинтерфакс.

Ранее Останина также сообщила, что от частичной мобилизации освободят и отцов детей-инвалидов вне зависимости от числа детей в семье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ГосдумаМобилизацияМинобороны РФ
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