Минобороны опровергло разговор с Останиной об освобождении от мобилизации отцов двоих детей

Заместитель министра обороны Николай Панков заявил, что не разговаривал с депутатом Госдумы Ниной Останиной, которая сообщила, что отцы двоих детей с беременными женами получат бронь от мобилизации.

«Никакого разговора с депутатом Государственной думы от фракции КПРФ Ниной Останиной ни сегодня, ни вчера не было», - цитирует Панкова Иинтерфакс.

Ранее Останина также сообщила, что от частичной мобилизации освободят и отцов детей-инвалидов вне зависимости от числа детей в семье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

