Минобороны: На контролируемых РФ украинских территориях восстановлена централизованная власть
Централизованная муниципальная власть восстановлена на всей подконтрольной России территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Благодаря гуманитарной и административной поддержке во всех городах и населенных пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть», — приводит РИА Новости сообщение военного ведомства.
Кроме того, на контролируемых РФ территориях налажены продовольственные поставки, отмечает телеканал «360».
В Минобороны подчеркнули, что в регионах постепенно оживают рынки, городские службы, местное население вместе с военными восстанавливает инфраструктуру, пишет Ura.ru.
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