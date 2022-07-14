Минобороны: На контролируемых РФ украинских территориях восстановлена централизованная власть

Централизованная муниципальная власть восстановлена на всей подконтрольной России территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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«Благодаря гуманитарной и административной поддержке во всех городах и населенных пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть», — приводит РИА Новости сообщение военного ведомства.

Кроме того, на контролируемых РФ территориях налажены продовольственные поставки, отмечает телеканал «360».

В Минобороны подчеркнули, что в регионах постепенно оживают рынки, городские службы, местное население вместе с военными восстанавливает инфраструктуру, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыУкраинаМинобороны РФ
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