Минобороны: На контролируемых РФ украинских территориях восстановлена централизованная власть

«Благодаря гуманитарной и административной поддержке во всех городах и населенных пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть», — приводит РИА Новости сообщение военного ведомства.

Кроме того, на контролируемых РФ территориях налажены продовольственные поставки, отмечает телеканал «360».

В Минобороны подчеркнули, что в регионах постепенно оживают рынки, городские службы, местное население вместе с военными восстанавливает инфраструктуру, пишет Ura.ru.

