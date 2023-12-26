Минкульт Украины внес певца SHAMAN в «черный список»
26 декабря 202315:21
Министерство культуры Украины внесло двух россиян в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны, сообщило ведомство.
В расширенный список попали певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и актер Алексей Кравченко. При этом ранее из перечня исключили Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Артист находился там с ноября 2021 года.
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) ранее стал доверенным лицом президента Владимира Путина, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru