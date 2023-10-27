Министр Кравцов разъяснил инициативу депутатов по телефонам школьников

По его словам, ни о каких запретах речь не идет, и ребенок по-прежнему будет на связи с родителями.

«Но в образовательном процессе мобильные устройства должны использоваться исключительно с разрешения учителя», - подчеркнул министр.

Он также рассказал, что все возможные споры и конфликты по этому вопросу обязан будет разрешить директор учебного заведения.

Ранее ЮНЕСКО рекомендовала запретить использовать мобильные телефоны в школах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

