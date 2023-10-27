Министр Кравцов разъяснил инициативу депутатов по телефонам школьников
Новый законопроект не запрещает школьникам иметь мобильные телефоны на уроках для связи с родителями, а лишь требует получение согласия педагога на их использование. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Так он объяснил смысл законопроекта депутатов Госдумы по мобильным телефонам у учеников во время школьных занятий, сообщает агентство «Прайм».
По его словам, ни о каких запретах речь не идет, и ребенок по-прежнему будет на связи с родителями.
«Но в образовательном процессе мобильные устройства должны использоваться исключительно с разрешения учителя», - подчеркнул министр.
Он также рассказал, что все возможные споры и конфликты по этому вопросу обязан будет разрешить директор учебного заведения.
Ранее ЮНЕСКО рекомендовала запретить использовать мобильные телефоны в школах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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