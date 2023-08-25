Министерство юстиции пополнило список иноагентов

Минюст 25 августа расширил список физических и юридических лиц, признанных иностранными агентами в России.

Минюст исключил юрлицо агентства «Росбалт» из списка иноагентов

В реестр включили журналиста и публициста Виталия Дымарского, сотрудника общества «Мемориал» (признано в РФ НКО-иноагентом и ликвидировано по решению Верховного суда) Мартина Кочекосова, политолога Кирилла Рогова, блогера Александра Штефанова, экономиста Михаила Крутихина и журналиста Константина Эггерта.

Также в обновленный перечень попало интернет-издание «Довод» и иностранный фонд MRR-Fund gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt).

На прошлой неделе ведомство внесло в список иноагентов писательницу Линор Горалик. В ведомстве отметили, что она выступала против спецоперации на Украине и распространяла недостоверную информацию о решениях органов власти, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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