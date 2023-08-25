Министерство юстиции пополнило список иноагентов
Минюст 25 августа расширил список физических и юридических лиц, признанных иностранными агентами в России.
В реестр включили журналиста и публициста Виталия Дымарского, сотрудника общества «Мемориал» (признано в РФ НКО-иноагентом и ликвидировано по решению Верховного суда) Мартина Кочекосова, политолога Кирилла Рогова, блогера Александра Штефанова, экономиста Михаила Крутихина и журналиста Константина Эггерта.
Также в обновленный перечень попало интернет-издание «Довод» и иностранный фонд MRR-Fund gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt).
На прошлой неделе ведомство внесло в список иноагентов писательницу Линор Горалик. В ведомстве отметили, что она выступала против спецоперации на Украине и распространяла недостоверную информацию о решениях органов власти, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин поручил «Роскосмосу» рассмотреть создание аппаратов для низких орбит
- СМИ: генерал Росгвардии Евгений Токаренко попал под следствие
- ВОЗ: в ряде стран начался рост госпитализаций и смертей от COVID-19
- Россияне стали чаще смотреть отечественные фильмы
- Министерство юстиции пополнило список иноагентов
- Избитая мигрантом из-за шорт девушка рассказала о новой фобии
- МИД Турции: альтернативные зерновой сделке маршруты сопряжены с рисками
- Минюст исключил юрлицо агентства «Росбалт» из списка иноагентов
- В Подмосковном Нахабино загорелся строительный магазин
- Путин наградил Сергея Никоненко орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru