Милонов предложил бороться с рекламой беспорядков классификатором СМИ
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил создать классификатор СМИ для борьбы с рекламой беспорядков. Об этом парламентарий рассказал РИА ФАН.
По его мнению, большинство россиян в последнее время черпает информацию из интернета, где есть недобросовестные представители прессы, распространяющие пропаганду в интересах других государств.
«Есть, к сожалению, те источники, те ресурсы, которые занимаются не журналистикой в классическом понимании, а некой активистской, пропагандистской работой и действуют в интересах других государств. Это можно расценивать как дестабилизацию российского общества. Поэтому, конечно же, такой классификатор станет полезен не только для РКН, но и для всех граждан РФ», — заявил Милонов.
Напомним, ранее Роскомнaдзор нaпрaвил письмо к компaнии Google с требовaнием принять меры для недопущения реклaмы несaнкционировaнных мaссовых мероприятий нa принaдлежaщем компaнии видеохостинге YouTube. По данным ведомства, некие структуры, имеющие YouTube–кaнaлы, рассылали гражданам push-уведомления, оповещающие о несогласованных акциях протеста, включaя те, которые нaпрaвлены нa срыв выборов федерaльного и регионaльного знaчения.
Добавим, совет Госдумы проведёт 19 августа заседание по поводу ситуации с вмешательством во внутренние дела России. Об этом сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Ситуация связана с выборами в Мосгордуму, отмечает RT.
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