Милонов предложил бороться с рекламой беспорядков классификатором СМИ

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил создать классификатор СМИ для борьбы с рекламой беспорядков. Об этом парламентарий рассказал РИА ФАН.

По его мнению, большинство россиян в последнее время черпает информацию из интернета, где есть недобросовестные представители прессы, распространяющие пропаганду в интересах других государств.

«Есть, к сожалению, те источники, те ресурсы, которые занимаются не журналистикой в классическом понимании, а некой активистской, пропагандистской работой и действуют в интересах других государств. Это можно расценивать как дестабилизацию российского общества. Поэтому, конечно же, такой классификатор станет полезен не только для РКН, но и для всех граждан РФ», — заявил Милонов.