Милонов после Джамалы пообещал наказание всем певицам, ругающим Россию
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что следует наказывать всех, кто публично высказывает антироссийскую позицию, призывает к санкциям и дискредитирует Вооружённые силы РФ, сообщает Life.ru.
Комментируя объявление в розыск украинской певицы Джамалы он указал, что любое публичное выступление, направленное против России, всегда должно быть квалифицировано, «как уголовное преступление».
«Все эти произносительницы звуков ртом автоматически попадут под преследование. И у них не будет юридической возможности въехать в Россию и выступать в банях, в массажных салонах, на корпоративах», — заключил парламентарий.
Ранее МВД России объявило в розыск украинскую певицу Джамалу (Сусана Джамаладинова). Исполнительницу ищут по уголовной статье, однако по какой именно - не утоячяется, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru