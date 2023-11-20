Милонов после Джамалы пообещал наказание всем певицам, ругающим Россию

Комментируя объявление в розыск украинской певицы Джамалы он указал, что любое публичное выступление, направленное против России, всегда должно быть квалифицировано, «как уголовное преступление».

«Все эти произносительницы звуков ртом автоматически попадут под преследование. И у них не будет юридической возможности въехать в Россию и выступать в банях, в массажных салонах, на корпоративах», — заключил парламентарий.

Ранее МВД России объявило в розыск украинскую певицу Джамалу (Сусана Джамаладинова). Исполнительницу ищут по уголовной статье, однако по какой именно - не утоячяется, сообщает RT.

