Милонов попросил проверить фильм «King's Man: Начало» на искажение истории

В обращении к главе СК Александру Бастрыкину парламентарий указывает, что в фильме искажаются факты российской истории «в похабной и издевательской манере», возбуждается ненависть и вражда, а также унижается достоинство русского народа и других народов страны, в том числе лиц православного вероисповедания.

По мнению Милонова, в фильме в частности демонстрируется «надругательское» изложение истории убийства российской императорской семьи в 1918 году.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов в интервью с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что сам принимал участие в инициативе Роскомнадзора, который ранее объявил о намерении запретить «распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации» в кино.

«Кто хочет, пусть смотрит свою зоопорнографию гомосексуальную в каких-то закрытых форматах, в каких-то специальных загонах, обязательно с верификацией, потому что таких людей нужно ставить на учет и признавать их автоматически больными, потому что черт-те что они потом натворят – это пожалуйста. Но на общедоступных [платформах] этого делать нельзя», - считает депутат.

