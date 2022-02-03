Милонов попросил проверить фильм «King's Man: Начало» на искажение истории
Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в СК РФ с просьбой проверить британо-американский художественный фильм «King's Man: Начало» на предмет искажения фактов истории России, унижение достоинства русского народа и реабилитацию нацизма.
Картина британского режиссера Мэтью Вона вышла в российский прокат 13 января.
В обращении к главе СК Александру Бастрыкину парламентарий указывает, что в фильме искажаются факты российской истории «в похабной и издевательской манере», возбуждается ненависть и вражда, а также унижается достоинство русского народа и других народов страны, в том числе лиц православного вероисповедания.
По мнению Милонова, в фильме в частности демонстрируется «надругательское» изложение истории убийства российской императорской семьи в 1918 году.
Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов в интервью с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что сам принимал участие в инициативе Роскомнадзора, который ранее объявил о намерении запретить «распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации» в кино.
«Кто хочет, пусть смотрит свою зоопорнографию гомосексуальную в каких-то закрытых форматах, в каких-то специальных загонах, обязательно с верификацией, потому что таких людей нужно ставить на учет и признавать их автоматически больными, потому что черт-те что они потом натворят – это пожалуйста. Но на общедоступных [платформах] этого делать нельзя», - считает депутат.
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