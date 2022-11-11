Милонов назвал излишним запрет насилия в компьютерных играх
Заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи Виталий Милонов заявил, что запрещать на насилие в компьютерных играх не имеет смыслв, сообщает РИА Новости.
По его мнению, определённые игры предполагают некоторый уровень виртуального насилия.
«Я считаю, что определенный уровень экшн в играх, он предполагает виртуальное насилие, там убивалки, стрелялки... А как же наши киберспортсмены? Нет, я считаю, что это излишне», - заключил Милонов.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила поправку к законопроекту о пропаганде ЛГБТ, запрещающую компьютерные игры, содержащие материалы с пропагандой порнографии, жестокости, насилия и с ненормативной лексикой, сообщает RT.
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