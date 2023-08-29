Михаил Швыдкой провел встречу с москвичами в общественном штабе Сергея Собянина

Он высоко оценил работу Собянина на посту мэра. Отдельно Швыдкой обратил внимание на многофункциональные центры «Мои документы».

«Сегодня Москва – это город, в котором комфортно жить, - сказал он.

Швыдкой отметил, что в сфере культуры и социальной жизни Москва движется в правильном направлении. У жителей столицы есть хороший шанс на замечательное будущее, считает зампред Общественной палаты.

По его словам, такого количества городских праздников нет ни в одном городе мира. Также он напомнил о преображении парков, которые стали пространствами для самых разных активностей.

Собянин ранее заявил, что в Москве создана лучшая в мире система предоставления госуслуг,

