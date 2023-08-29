Михаил Швыдкой провел встречу с москвичами в общественном штабе Сергея Собянина
В общественном штабе Сергея Собянина состоялась встреча с зампредом столичной Общественной палаты, спецпредставителем президента по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.
Он высоко оценил работу Собянина на посту мэра. Отдельно Швыдкой обратил внимание на многофункциональные центры «Мои документы».
«Сегодня Москва – это город, в котором комфортно жить, - сказал он.
Швыдкой отметил, что в сфере культуры и социальной жизни Москва движется в правильном направлении. У жителей столицы есть хороший шанс на замечательное будущее, считает зампред Общественной палаты.
По его словам, такого количества городских праздников нет ни в одном городе мира. Также он напомнил о преображении парков, которые стали пространствами для самых разных активностей.
Собянин ранее заявил, что в Москве создана лучшая в мире система предоставления госуслуг,
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